裝修噪音管制修例 業界炮轟要求荒謬

【本報訊】環境保護署今年2月建議修訂《噪音管制條例》，管制住宅裝修噪音，引起多個工會、業界及議員不滿和憂慮。香港建造業總工會最近調查發現，逾80%業界反對條例修訂，認為諮詢期宣傳不足，有關建議不合理，將增加工程成本，而「寧靜裝修設備」亦未達預期目標，建議當局盡快諮詢業界，並按實際情況，重新考慮立法事宜。

工會今年5月至6月期間，就建議修訂向業界進行問卷調查，成功收到近1,200份有效問卷。調查發現，逾80%受訪者反對環保署是次修訂，其中有33%人表示不了解建議修訂內容；另有近85%受訪者認為，呈報使用撞擊式破碎機時，須繳付500元行政費不合理。

增成本添拗撬 根據環保署建議，如未有申報，只可於周六、日或公眾假期外的上午11時至下午2時使用衝擊式油壓電鑽；而使用10公斤或以下的撞擊式破碎機，亦只允許在工程首兩月內的連續5個工作日使用，其後需再呈報。調查發現，有逾80%人認為時間正處於午餐時段，有關安排將影響工作進度；另有近80%受訪者認為，3個月內只有7天可使用撞擊式工具開槽、鑽孔、拆除牆身不足夠，將延長工程時間，令客戶裝修成本增加，也容易導致與客戶出現不必要的紛爭。

此外，建議中同時鼓勵業界使用「寧靜裝修設備」，惟調查發現，適合各種工序的相關設備供應商有限，導致購入成本十分高昂，部分可高達4萬及7.1萬元。而與傳統工具相比，部分所減少的噪音亦只有10分貝，其他更沒有減少，反之製造更多噪音。