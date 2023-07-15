垃圾徵費屢誤時機 舊樓鄉郊法外之地

打擊黑點靠加辣 欠缺人手執法 政府打擊衞生黑點只靠加辣，惟垃圾徵費屢誤時機，亦欠缺人手執法。立法會環境事務委員會昨開會，多名議員不滿當局籌備推行政策的時間太耐，甚或憂慮舊樓鄉郊等變成法外之地。環境及生態局局長謝展寰則形容，延遲到明年4月才實施垃圾徵費是艱難決定，因最近才收到清潔業界反映問題所在，當局希望政策能夠帶來最好成效，故經過深入考慮後，決定推遲實施，惟會爭取今年10月立法會復會後刊憲，實施限期不再延遲。

公屋三無大廈村屋派袋 當局提出計劃實施初期，將在公屋、三無大廈及鄉郊村屋派發指定垃圾袋，並於首6個月設立適應期，警告違規市民。適應期過後，針對打擊高風險的非法棄置黑點。

議員陳沛良在會上關注延期的原因，以及質問當局如何確保不會再延期。謝展寰表示，以往和業界商討實施時間都聚焦在實施的指引上，討論技術性問題較多，早前收到業界意見，指年底實施不是最好的時間。而準備工作已經完成，但考慮到執行效果後決定延期，他形容這是一個困難的決定，承諾一定不會再次延期，而徵費將會以刊憲方式及附屬法例形式訂明。

非法傾倒垃圾 巡查不力 議員陳紹雄則關注立法會剛通過調高「亂拋垃圾」的定額罰款至3,000元，惟「無用指定垃圾袋棄置垃圾」的定額罰款則為1,500元，會否出現執法尷尬。適應期內僅對違法者口頭警告，適應期結束後，亦只作針對性的執法，他質疑當局是否對計劃的實施和執行沒有信心。另一名議員陳月明亦指出，鄉郊非法傾倒垃圾的情況已持續多年，關注當局如何監管和打擊。

鄉郊黑點加裝閉路電視 謝展寰回應說，若市民在街上亂倒垃圾，無論是否使用指定塑料袋，都將被視為亂扔垃圾，處以3,000元定額罰款，執法界線清晰。但環境保護署署長徐浩光承認在三無大廈執法存有困難，今後將會利用「綠展隊」及「關愛隊」，加強巡查和執法。

至於鄉郊非法傾倒垃圾問題，徐浩光指出，當局的確留意到相關問題，認為在高風險地點安裝閉路電視和展示板，可加強監控和阻嚇力；計劃實施初期會免費派發指定垃圾袋，有助鼓勵市民適應。