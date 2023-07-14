議論縱橫：應細閱食安中心報告

福島核污水排放事件鬧得沸沸揚揚，港府的食安中心宣布，一旦排放開始，將禁止包括東京在內鄰近10個都縣的水產品進口。該中心的網站列出各種輻射的核元素對食物及人類健康的影響，值得關心此事的市民細讀。坊間傳出不少不盡不實的核污染貼文，極需一個權威而客觀的機構評價，以正視聽。

食物通常不會受到高劑量的輻射污染，除非生產於接近核災難中心的地方，此等食物絕不會出口。國際上有一個食品法典委員會，訂出指引的限值，意指超越限值不准出口。影響海產的銫134、銫137及碘131在日本附近水域海產中，量度到的輻射量遠低於可影響健康的水平，可見港府的禁令算是十分嚴格。

今次核污染的討論，絕大多數人都欠缺此方面的專業知識，很多論者將核電廠正常運作所排放的廢水，及出現災難性的堆芯熔化所產生的高濃度污染物混為一談。核電廠內第一回路的水流經堆芯，因此屬穢水；第二回路的水只流經蒸氣生產器，並無污染。今番日本所排放的，是在頂級災難中熔化了堆芯內的穢水，而且有一大段時間需泵入海水作冷卻用，認真手尾長，難怪鄰近國家憂心忡忡。

坊間的網上貼文所傳出量度輻射的儀器十分簡單，並不足信。港府有儀器不斷量度本港的輻射程度，事緣大亞灣核電廠源源不絕供電給香港，該核電廠距新界北區只有數十公里，在港設監測站乃負責任的行為。由日本進口的食品，銷量必受打擊。然而透過食品攝入體內的輻射劑量，除非大量進食才會危及健康，若然只是偶然吃，問題不大。

但願今次福島的排放事件引起世人對核電安全的重視，祈求以後再無此類災難事件。