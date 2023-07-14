激濁揚清：澤連斯基再被睬你有味

烏克蘭總統澤連斯基到立陶宛出席北約峰會，被拍到遭眾西方領袖冷落的一幕。英國國防大臣華禮仕更向記者表示，烏國該對提供軍援的國家表達感激，而非把它們當成購物平台亞馬遜。美西方已不再掩飾虛偽和寸嘴，烏國好應替自己打算，因為其在和談桌上能獲得的尊重，說不定比現在還多。

澤連斯基之所以被拍得一幅好比網絡迷因圖「舞會嘍囉」般的照片，除了因為有人刻意捕捉，亦與澤氏連日來炮轟北約拒絕邀請烏克蘭加入北約有莫大關係。他變相揭露了美西方的假仁假義，逼他們面對不想動用集體自衞權的尷尬，捅出了所謂「與烏克蘭站一起」實為「千祈咪搞到我屋企」的真實想法，令氣氛想好也難。西方領袖對戲子避之則吉，無法全天候交戲，被拍到睬佢有味，亦是人之常情。

當然，美西方在虛偽方面有很深的造詣，七大工業國集團（G7）在北約峰會尾聲，宣布承諾為烏克蘭提供長期安全保障，以加強其防衞能力對抗俄羅斯的入侵。惟這類承諾遠不如集體自衞權般具體，極其量只會是偶爾送上些武器、訓練士兵之類。澤連斯基來到今時今日這地步，照理不會仍蠢得看不出箇中底蘊。沒錯，G7不是要做戲給烏克蘭人看，而是要做給各成員國內的政客、民眾收睇，保持他們對政府援烏的支持熱度。在各國子弟兵可能得親自上陣履行集體自衞面前，俄烏衝突既已被評為進入越戰模式，上述耍孩子式承諾就能令民間自行思考，連當年那種「反越戰運動」也可消弭於無形。

戲子總統渴望「入約」而不果，或者可以效法某頭大象討榴槤般，試試捵地撒嬌，說不定會賞閣下一個時間表，反正訓練戰機機師也可不依時間表進行，畢竟解釋權在美西方，這又有何妨？