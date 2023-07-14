強詞有理：台自掘墳墓

台灣媒體爆料，美國施壓台灣研發病毒能力，開發生物武器，引起一片嘩然。雖然台灣當局矢口否認，指媒體捏造不實消息，但空穴來風，未必無因，相關爆料內容詳盡，美台有關部門舉行秘密會議的時間地點人物一應俱全，顯然不是憑空杜撰。美國「毀台計劃」早已是公開的秘密，將台灣變成地雷島、要求人人手持AK47步槍等等，如此歹毒的主意也想得出，施壓台灣研發病毒對抗大陸武統，一點也不奇怪。

中國大陸外事辦前主任楊潔篪有句話很經典：「我們把你們想得太好了。」是的，許多人把美國視為民主典範和正義化身，確實太天真了。日前美國高調宣布已銷毀最後一批化學武器，好像做了一件多麼了不起的大事，其實這只是《禁止化學武器公約》每個締約國應盡的責任和義務，是對國際社會遲來的交代。更何況，目前美國在世界各地仍控制着最少336座生物實驗室，到底所為何事，不是很耐人尋味嗎？單是在烏克蘭境內，俄國軍隊就發現30多座依據美國國防部指令運作的生物實驗室，懷疑就是在研發病毒，開發生物戰劑。而美方對此一直遮遮掩掩，至今沒有予以澄清或解釋，顯然是心裏有鬼。

全球爆發新冠疫情後，美國抗疫不力，一味甩鍋中國，誣指武漢生物實驗室洩漏病毒導致。但實際上，美軍德特里克堡生物實驗室才是最大的嫌疑，中國坦然接受世衞專家組實地調查而證明清白，美國則一直拒絕接受調查，當中到底有何見不得光的勾當，自己最清楚。

還是這句話，不要把美國想得太好。從當年在越南使用化學武器「橙劑」，到最近宣布向烏克蘭提供集束彈，美國肆意踐踏別國人權，視人命如草芥，還以「人權衞士」和「正義使者」自居，只能佩服老美臉皮實在太厚。不同的是，這次連盟友也不值其所為，向烏國提供貧鈾彈的英國也加入批評行列，可謂莫大諷刺。貧鈾彈和集束彈有何區別？不過是五十步笑一百步，盎格魯撒克遜人之虛偽可見一斑。

美國為了維護本身霸權，從來都是無所不用其極，那些以為美國會為世界帶來和平的人，不是腦袋有病，就是吃錯了藥。烏克蘭當局將美國視為救星固然可悲，台灣當局將美國當作靠山更是可憐。但願台灣研發生物武器的消息是假的，否則就是自掘墳墓。