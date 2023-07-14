龍吟虎嘯：立陶宛正在自我拔高

今次北約峰會在立陶宛舉行。立陶宛在上個世紀美國西方發動的「和平演變」、也即「顏色革命」中率先從蘇聯分裂出去獨立成功，之後加入北約、歐盟，成了反俄羅斯的急先鋒。美國打壓中國後，立陶宛就忽然對中國充滿了仇恨，配合美國利用台灣問題、香港問題、新疆問題等向北京連連挑釁，目標是支持台灣、香港、新疆搞獨立，把它當年和蘇聯鬧分裂的經驗複製到中國多個地區，立陶宛同意台灣開設「駐立陶宛台灣代表處」，結果導致中國和立陶宛的外交關係降為代辦級。

今次峰會選在和俄羅斯、中國深有過節的立陶宛召開，政治指向很明顯，就是把中俄設定為北約和美國的打擊目標，於是芝麻膨脹成西瓜的立陶宛在峰會召開前夕，就以主辦國身份公布它的「印太戰略」，大彈北約去年峰會發布的戰略概念老調，攻訐中國如何在利益、安全及價值觀上對北約構成挑戰。這個人口只有280萬的小國，擺出一副為今次北約峰會定調的架勢。有立陶宛議員說，我們已看到北約對中國愈來愈關注，立陶宛的戰略將為其他成員國在這個問題上提供可以利用的立場，因為像美國這樣的成員國理解並支持我們的「印太戰略」。

看來，立陶宛正在自我拔高，不僅要在台灣等問題上和中國鬥，而且要在「印太戰略」上躍躍欲試，為美國和北約衝鋒陷陣。於是戲演全套，北約峰會發布的公報就滿口胡說，攻訐中國使用廣泛政治、經濟和軍事手段，增加其全球足迹和投射力量；胡說中國的惡意混合行動及網絡行動，及其對抗言論和虛假資訊皆以北約為目標，損害北約安全；胡說中國試圖顛覆基於規則的國際秩序，包括在太空、網絡和海洋領域……北約只是一個身在歐洲的區域性軍事聯合組織，亞太的事、中國的事距它十萬八千里，對政治、經濟、軍事、價值觀、太空、網絡和安全等八竿子打不着，然而偏要來惹事，那就等着碰壁吧！