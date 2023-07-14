政情：單車亂闖公園 陸靈中婆心苦勸

儘管踩單車不必考牌，但仍須遵守道路規則。荃灣區議會主席陳琬琛以及區議員陸靈中，日前聯同康文署職員前往荃灣海濱公園遊樂場，視察違規踩單車情況。期間康文署職員上前勸喻違規單車手落車推車，但竟有人絕塵而去。陸慨嘆話即使搵食艱難，外賣平台嘅單車手亦唔應該罔顧途人安全，希望有關人士自重咁話。

籲外賣車手勿罔顧途人安全 據運輸署網頁所列出嘅踩單車人士應遵守事項，行人路係唔可以踩單車。而當日陸靈中同康文署職員喺荃灣海濱公園遊樂場巡視時，就見到有外賣平台嘅單車手喺公園內嘅行人路飛馳，情況並不理想。跟住佢哋又見到兩名相信係較專業嘅單車手，無視規則咁喺公園籃球場外踩單車，康文署職員立即上前勸喻，然而其中一人竟然加速疾駛，飛快離開。

喺公職人員眼皮底下公然違規，眾人皆感無奈，而康文署經理就話會喺園內加添圍欄並套上不准踩單車嘅標語，冀藉此加強公園內踩單車飛馳嘅難度，如果情況無改善，就會考慮聯合執法人員打擊違規行為。陸靈中話搵食艱難，外賣平台嘅單車手或會貪快，踩單車穿越公園務求做多一兩張單，但行為或會危害其他享用公園設施市民嘅安全，佢話希望有關人士自重，多啲公德心。