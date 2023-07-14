政情：議員拆局 紓託兒額不足 催谷港人生育

養兒育女，眠乾睡濕，對於「公一份、婆一份」嘅雙職家長而言，託兒服務簡直不可或缺。有議員尋日提出加強幼兒託管服務嘅議員議案，形容有關服務名額「少得可憐」；亦有議員提出修正案，指少子化已成為香港嘅社會現象，而疫情後經濟環境改變、養育子女開支提高，會令港人生育意願進一步降低，冀當局重點解決0至3歲幼兒日間託管服務名額不足嘅問題。

斥18區照顧名額不均 議員周浩鼎提出無立法效力嘅議員議案，話初生嬰兒至兩歲兒童嘅託兒服務特別少，2022年為例，幼兒中心服務3歲以下幼兒名額全港總共3.7萬個，而初生至兩歲只有2,027個，真係「少得可憐」喎，而且18區幼兒照顧服務名額分布唔平均，屯門區得64個照顧名額，對比該區5,763個幼兒，比例達1比90。佢又話社署受政府資助嘅幼兒中心嘅收費不便宜，2至3歲嘅託管需要3千多元，兩歲以下更高達5,000元，而社署支援嘅託兒服務中心過去5年只有約190間。而社區保母時薪徘徊於25至26元，連最低工資都未到。

議員李浩然、郭偉强、梁毓偉提出修正案。郭話香港出生率持續下降，根據聯合國人口基金發布嘅《2023年世界人口狀況》，香港每位婦女平均只生0.8名子女，促請政府積極加強家庭及中心託管形式嘅幼兒照顧服務；梁都話兩歲以下幼兒託管資助名額連百分之六都冇，大埔區每271名幼兒先分得一個名額，到訪幼兒中心又發現人手壓力非常大，一個幼兒工作員要照顧6個幼兒。

勞工及福利局局長孫玉菡回應話，截至2023年3月，幼兒中心服務名額有約3.6萬個，政府都會提供額外資源提高合資格幼兒工作員嘅人手比例。生育議題方面，由於涉及多個政策局，政府就會繼續推行各項措施，締造有利生育環境、推動家庭友善，為有意生育人士提供更好支援。最終經修正嘅議案獲得通過，能否緩解幼兒託管需求就要拭目以待。