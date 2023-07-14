巨鯨西貢蒲頭 屢張血盆大口

【本報訊】本港海域現鯨踪！網上社交平台多個群組昨日流傳的片段顯示，在日間的西貢牛尾海海面，有駕船出海的市民發現疑似鯨魚，牠張開巨型嘴巴漂浮在水面，停留一段時間後突然合上巨嘴並露出部分鯨魚身軀。保育團體、海洋生物學者均向本報表示，片中鯨魚較大機會是布氏鯨（Bryde's whale），相信牠「路過」本港水域時順便覓食，但指過去曾有在港出沒的同類鯨魚被船撞死，呼籲船隻慢駛及保持距離。

漁農自然護理署回覆查詢時確認，昨午接獲警方通知，指在西貢牛尾海一帶水域發現一條鯨魚，署方將派員到該處附近巡視。

學者料屬布氏鯨 保育團體香港海豚保育學會副會長麥希汶估計，影片中出現的鯨魚屬鬚鯨科，較大機會是布氏鯨，而成年的布氏鯨最長可達12米，但亦有可能是體形較細的塞鯨，從片段分析，該鯨魚當時正在覓食，相信牠可能追隨魚群，或受導航系統干擾而進入本地水域。麥表示，香港水域並非布氏鯨棲息範圍，但2021年本港附近水域亦曾發現一條布氏鯨出沒。她指鯨魚對聲音十分敏感，尤其是快艇聲音，呼籲要保持一定距離。

海洋動物影像解剖研究組長、城大傳染病及公共衞生學系助理教授葛展榮則相信，該布氏鯨只是路過本港小憩，正值本港休漁期，順道「食放題」，估計很快便會離開。他續指本港船多，對巨鯨極之不利，而2021年來港的布氏鯨不幸被船撞死，屍體飄至內地，因此建議市民切勿出海觀鯨，船隻亦要慢駛，避免撞傷鯨魚。

翻查資料，一條布氏鯨在2021年8月曾現身深圳大鵬新區海域，被內地網民命名為「小布」，惟同月30日，深圳當局於鵝公灣對開的深港交界海域懷疑發現其屍體，並將之打撈上岸。