訛稱信用卡被盜企圖走數 拘4人

人員經深入調查後，於本周三進行代號「天旋」行動，以涉嫌「以欺騙手段逃避法律責任」，拘捕一男3女（19至63歲），他們分別報稱任職售貨員、侍應及清潔工，均已被扣留調查。

初步調查顯示，被捕男女分別於今年2月至5月期間，在油尖區內實體店「碌卡」購買中藥、毛公仔、電子產品、眼鏡、飾物及手袋等物品，其後向銀行及信用卡中心訛稱信用卡被盜用，要求取消有關數百元至一萬元不等的交易。各申請人其後按發卡機構要求，向執法部門報案求助。由於一般犯罪集團盜用信用卡時，會傾向購買高價值產品以便轉售圖利，情況與被捕男女供稱有異，遂引起人員懷疑。