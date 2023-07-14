大埔狂徒繩綁頸 眾貓慘剩半條命

廣福邨5年爆10宗 專吼夜晚逞兇 大埔廣福邨現虐貓狂徒！有當區區議員周三在網上社交平台發貼，指該屋邨至今已知發生約10宗疑似虐貓個案，並指出雖然案發時間由2019年延伸至今年，但地點均為夜間的廣福邨廣義樓某層附近。遭虐待的貓貓們被發現時身體虛弱，部分頸部更被綁有麻繩並打死結。網民同斥狂徒行為人神共憤，指摘虐貓者應被視作畜生，希望加重保護動物法例的刑罰，保護小動物最重要。

議員籲加強巡查 該區議員估計受虐貓貓數目仍未可知，並已就事件通知執法部門及廣福邨管理處，兩者均承諾加強巡查，並在涉事大樓大堂當眼位置貼上警示海報。而文中又提及，2016年大埔曾發生一宗虐貓個案，一名男子於當年被判監禁一年，而經街坊透露，該名男子正居於廣福邨廣義樓連串虐貓個案的樓層，甚至更目睹該男子帶貓隻出入，該區議員懷疑廣義樓連串虐貓狂徒與該男子為同一人。

根據貼文所示，有4宗個案未有列出事發日期，另有5宗則分別涉及2019年至今年6月的夜晚，當中2019年有兩宗，受虐貓貓分別在11月22日及7月23日被發現，當時皮膚均有受損；2020年7月20日有一個月大貓貓被困在後樓梯消防喉轆密封箱內，當時虛弱；至今年的兩宗個案，一隻貓貓3月26日在後樓梯被發現，且頸部被綁繩打死結，另一貓貓則在6月19日於消防喉被發現，估計被困超過兩天，身體虛弱。

網民憂歹徒傷人 網民對事件議論紛紛，批評「呢啲唔係人類會做出嘅行為，虐貓者應被視作畜生」；有人質疑狂徒「貓咪咁可愛，點解要這樣對待牠」。另有人似乎知道目標疑人身份，指「一年係因為條友之前畀人捉過，所以帶咗把刀喺身，冇把刀都唔知會唔會有3個月」，有人亦稱「人渣垃圾依然存在，加重保護動物法刑罰，保護小動物先係最重要」。更有人擔心狂徒會傷人，「根本冇改過！今日虐待動物，他日目標升級，住喺附近居民要小心睇實屋企老弱婦孺！因為你哋附近住咗個有問題嘅人！」