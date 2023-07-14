大圍塌交通指示牌 險殺途人

【本報訊】昨午4時許，市民寥先生（69歲）途經大圍道49號對開，期間路邊一支交通指示牌突然塌下，幸好沒有擊中他，其他市民見狀，隨即協助報案。執法人員到場了解後，隨即圍封現場，以便相關部門跟進。現場所見，倒塌的交通指示牌寫有「停車等候會被檢控而不予警告」的字眼，種落地下的石屎底約9吋長，路面則以磚頭堆砌，指示牌倒塌後連地下泥沙也被翻起。

寥先生指他是大圍居民，事發時正步行前往買麵包，詎料突然赫見交通指示牌塌下，他即時「呆了一呆」，僅差一步便被擊中，真是「險過剃頭」。他續稱，當時仍未知驚，但事後目睹兩位成年人抬起該支鐵造的交通指示牌時頗為吃力，始知該支指示牌非常沉重，「一旦畀佢扑中頭，相信非死即傷」，形容今次避過一劫實屬好彩。

質疑底座插地不夠深 寥先生又謂，塌下的交通指示牌明顯上重下輕，底座插入地下又不夠深，加上路面為有罅隙的磚，並非以前的石屎，令底部不夠穩固，相信是造成意外的主因。現時全港多數行人路都以磚堆砌而成，擔心其他地區有機會發生類似意外，希望當局要檢查行人路上的所有交通指示牌，避免事故再次發生。

路政署發言人表示，署方發現塌下的交通指示牌混凝土基座受損，遂安排承建商即時移走該指示牌，受影響的範圍亦已臨時圍封。署方已指示承建商盡快在該處安裝新的交通指示牌支柱及維修受損的路磚行人路路面，同時正檢視事故原因。署方已派員檢視附近其他交通指示牌，除發現大圍道近積德里交界另一支交通指示牌有輕微晃動外，並無發現其他欠妥的情況。為安全起見，署方已移走有關指示牌，並會繼續監察上址道路設施狀況。