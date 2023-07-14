尖沙咀劫錶行案 拘3漢仍未起贓

2人今提堂 落手南亞匪未落網 尖沙咀上周四（6日）發生持械行劫案，3名匪徒持刀錘闖入錶行指嚇職員及砸爛飾櫃，掠走總值約360萬元的手錶，再跳乘同黨接應的車輛逃去。據悉，行劫團夥包括南亞裔匪徒，執法部門經追查後，先後拘捕3名男子，他們分別為涉案車輛的車主、「車手」及負責「踩線」的同黨，其中兩人會於今日提堂，並追緝在逃劫匪。由於贓物仍下落不明，調查人員呼籲市民和商戶小心提防，以免在不知情下「接贓」。

遇劫錶行位於麼地道28號一間地舖，執法人員在案發後，翻查現場大量閉路電視錄影片段，經情報分析後，於上周五及前日，於元朗、葵涌及屯門區，先後拘捕3名分別姓吳（35歲）、姓阮（41歲）和姓梁（33歲）本地男子。被捕男子俱報稱無業，初步相信是涉案車輛的車主、「車手」及「踩線」的成員。當中兩人已分別被暫控一項「搶劫」罪，案件今日在九龍城裁判法院提堂；另外一人其後獲准保釋候查，須於8月上旬向執法部門報到。

執法部門指出，調查工作仍在進行，不排除稍後會有更多人被捕。此外，由於涉案贓物尚未起回，人員呼籲市民及從事名錶買賣的商戶，倘遇上有人兜售來歷不明的名貴手錶，切勿隨便購買，並應向執法部門報案求助。

掠10隻手錶總值360萬 案發於上周四下午2時許，3名分持刀錘的蒙面悍匪闖入上址錶行，他們「各司其職」，分別揮錘狂扑飾櫃、舉刀嚇阻店員及站在店門「把風」，一分鐘內掠走10隻總值約360萬元的手錶，再跳乘停泊店門外的接應私家車逃去。執法人員當日展開捷進行動，其後在紅磡發現該輛被套上假車牌的私家車，並在附近的草叢及垃圾桶檢獲懷疑涉案的武器、衣物及手套等。據了解，3名落手打劫錶行的匪徒均為南亞裔男子，目前仍然在逃。