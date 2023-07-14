被控巴士站內傷人 休班警拒認罪

【本報訊】中年男警被指在今年1月休班時，於港島柴灣小西灣巴士站涉嫌襲擊一名男子。男警事後被控一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪，案件昨於東區法院再訊。被告不認罪，裁判官何慧嫻把案押後至9月20日開審，預計審訊3天，被告續准保釋。

車Cam揭推事主入休息室 涉案48歲被告劉驍璋，現已停職。他被控於2023年1月8日，在小西灣（藍灣半島）巴士總站城巴員工休息室內襲擊郭福基，因而對郭造成身體傷害。根據《侵害人身罪條例》，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁3年。

據控方原先表示，本案有6名控方證人，當中包括事主，被告並無任何招認。控方亦會依賴涉案巴士的行車紀錄儀，並指當中有拍攝到被告疑推事主進員工休息室。不過辯方指希望傳召3名當日到現場調查的執法人員作盤問，控方表示會安排該3人作為控方證人，以讓辯方盤問，故將增至9名控方證人。

另外辯方又指事主曾到投訴警察課作出投訴，但其談及本案事件與其口供不一致，故辯方可能會傳召該課的人員作供。案件編號：ESCC 760/2023