揸胸強吻孕婦 高級督察7·28判刑

開價「兩球」博甩身 跪地求饒盼放行 已婚警隊高級督察涉嫌強吻懷孕3個月的女店長再「揸」其胸，之後下跪求饒，揚言「一球唔夠畀夠兩球你呀」。男督察被控非禮及意圖妨礙司法公正兩罪，案件早前於九龍城裁判法院經審訊後，裁判官梁雅忻昨裁定被告兩罪均成立。梁官裁決時指現場閉路電視雖沒有拍到事發經過，但有錄到女事主驚惶失措的聲音，被告的自辯供詞則不盡不實，毫不可信，認為其行為確有猥褻及妨礙司法公正意圖。由於辯方需時準備求情，官將案押後至7月28日判刑，期間被告須還押。

涉案34歲被告李卓賢，案發時任職警隊防止罪案科高級督察，現已停職。他被控於2021年11月23日，在美麗華廣場一期某店內非禮女事主Ｘ；並向Ｘ及其丈夫Ｙ提議，給予他們一筆金錢以換取Ｘ不追究針對他的非禮案件。

片段證事主發出驚慌聲音 裁判官指涉案店舖的閉路電視片段雖沒有拍到事發經過，但有錄到聲音，當中顯示Ｘ在事發時發出的聲音屬驚慌，非被告所指的嬌嗲聲，亦脗合Ｘ所指為阻止被告行為而發出的聲響。裁判官認為被告對Ｘ作出的行為，確有猥褻意圖，故裁定非禮罪成。

有關妨礙司法公正罪，裁官指被告作為高級督察，必然知道事主報案後，被告會遭刑事調查。從片段所見，被告當時不似「發酒癲」，對答清楚。裁判官認為被告有關要給錢予事主的解釋並不合理，片段所見被告說該些話時，Ｙ並無捉住被告或對其使用武力，認為被告當時之目的，必然是要事主收錢後不再追究非禮一事，因此亦裁定該罪成立。

被告對答清楚 不似發酒癲 案情指Ｘ在該店任店長，2018年認識被告，被告亦成為該店熟客。案發當晚被告到店取貨，期間跟正懷孕的Ｘ一起入貨倉，被告望着她胸部問是否「谷奶」等。及後Ｘ落閘埋數，被告尾隨她到店舖角落休息室，突然拉下雙方的口罩並箍頸強吻Ｘ。被告其後三番四次錫她更伸手入她上衣「揸」她右胸。Ｘ喝止，被告始停手稱「飲大咗」並離開休息室。Ｘ致電在店外的丈夫Ｙ，Ｙ入店內表示要報案，Ｘ則到休息室冷靜。被告隨後進入，跪地求Ｘ「放過佢」又稱「一球唔夠畀夠兩球你呀」。

被告自辯時否認非禮Ｘ，稱Ｘ當時要求他幫忙，又稱他喝了酒，可能意外觸碰到Ｘ。他又指當時稱要給錢Ｘ，只是希望可盡快離開該店，又因怕會被Ｙ襲擊才這樣說。案件編號：KCCC 218/2022