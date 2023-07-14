擴人才清單 議員斥無諮詢工會

郭偉强表示，輸入外勞關乎每一個行業，有議員早前質詢人才清單擴大前諮詢89個團體，當中一個工會團體都無，相關情況同樣發生在其他輸入人力政策。他表示支持振興經濟，但現時高中層全天候開放輸入外勞，根本沒有得到勞工界共識、無得到社會充分討論，而根據調查，有八成文職和專業人士反對有關輸入人才和擴大清單，相關反對非原則性反對，而是基於前線體驗，擔心「打爛飯碗」、公司不再培訓本地員工、削減本地僱員晉升機會、人工停滯不前；至於未入行的勞工則擔心行業長期依賴外勞。

米已成炊 促防止濫用剝削

他表示，這些憂慮不是空穴來風，而有關政策米已成炊，政府應關注如何減少有關人力資源政策對本地僱員造成的疑慮和影響，防止濫用和剝削的情況。當局表示非常重視勞工權益，輸入勞工政策的原則一定在本地就業優先推行、一定不可以低於工資中位數、一定會增加本地人員培訓。當局又稱現時並非大量輸入外勞，因數額只是勞工短缺的一半，也強調非長期措施，是「批一個入一個」；加上法例有保障本地工人權益，關注點會放在本地勞工優先，另外福利和培訓也一定會傾斜本地勞工，如果當局發現有任何濫用、從中作假的人會「管理好、執法好」。