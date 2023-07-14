多區打擊冒牌中成藥 拘4男女

【本報訊】香港海關前日在全港多區採取打擊售賣冒牌中成藥行動，檢獲12盒懷疑冒牌中成藥，估計市值約1,200元，並拘捕4人。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。海關會將涉案貨品的樣本送往政府化驗所作測試，以確定其安全性。

搜查14地點 包括店舖倉庫 海關早前接獲舉報，指有店舖售賣懷疑冒牌中成藥。經深入調查及在商標持有人的協助下，人員前日採取執法行動，突擊搜查14間分別位於中環、尖沙咀、旺角、粉嶺、上水和元朗的店舖，以及一個位於粉嶺的儲存倉庫，並檢獲該批懷疑冒牌中成藥。行動中，人員拘捕3男一女，年齡介乎41至56歲，包括兩名採購經理、一名店舖負責人和一名售貨員，他們現正保釋候查。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。海關會繼續加強巡查和執法，嚴厲打擊售賣各類冒牌物品的活動，又提醒消費者應光顧信譽良好的店舖，如對產品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。商戶於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。