特區救援隊優化裝備 應對不同災害

【本報訊】無情的天災往往最能凸顯人間有愛，今年2月土耳其南部鄰近敍利亞地區發生大地震，大批災民被困瓦礫堆下，為此，本港特區救援隊59名成員遠赴土耳其災區，冒着危險抵着壓力，在216個小時的救援工作中成功救出10人，其中4人生還。救援隊59名成員中，不少隸屬消防處坍塌搜救專隊。消防處表示會吸取今次救災經驗，優化救災設備、管理人手及工作流程等，並為坍塌搜救專隊爭取聯合國「國際搜救諮詢組織」國際城市中型救援隊的相關資格。

市民機場打氣 士氣大升 消防處於2008年派員參與四川汶川地震救援，2009年成立坍塌搜救專隊，目前約有160名成員，今次是專隊成立以來首次到海外參與救援行動。特區救援隊中首位在瓦礫堆發現生還者的是消防處署理消防隊目（坍塌搜救）梁志宏，他是首次去海外參與救援，他憶述出發前其實心情感忐忑，但在香港國際機場受到市民的鼓勵，登機後接受全機乘客的掌聲，感到非常鼓舞，而現場救出生還者「當然好開心」，隊員間士氣亦大升。

至於曾參與兩次地震救援行動的署理消防隊長（坍塌搜救）蘇志安，目前為消防及救護學院教官，每年訓練新招募隊員坍塌搜救的技巧，又會分享他在汶川救援的經驗，並會將相關元素加入訓練場景。他指會吸取今次經驗，改善訓練及設備，例如汶川救援是夏天，土耳其救援僅攝氏0至5度，裝備上需多作準備。

消防及救護學院院長于文陽亦指，會優化設備及訓練等，如添置更先進通訊工具及發電設施。他稱，救援隊雖然有衞星電話，但當地信號微弱，基地曾短暫與前線人員失去聯絡；救援隊雖有發電機，但災區「搵唔到燃油」，要駕駛3、4小時才有油站，故計劃添置太陽能板。

其實坍塌搜救專隊的救援工具已達國際水平，但他坦言「細節上唔夠細心」，例如食物及作息區域，會檢討再提升，而裝備日後會按不同災害分類存放，如水災及地震，並會細分為「必要帶」、「可以帶」及「適宜帶」，提升應變能力。展望將來，專隊會參與更多外國救援行動，又與國際城市搜救隊合作、訓練及比賽，期望將來行動更有效率。