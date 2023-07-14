處理投訴等3個月 塌樹殺人又見血

地政總署歎慢板 應就個案設時限 政府處理樹木問題「歎慢板」，累及途人更致人命傷亡。申訴專員公署就樹木投訴的處理公布主動調查結果，在效率促進辦公室轄下1823接獲的投訴中，每年平均約有1,100宗涉及部門權責爭議，令介入處理個案時間嚴重延誤，甚至造成兩宗塌樹事故致人命傷亡。地政總署成為最多逾期回覆樹木投訴的部門，有個案甚至由投訴起計至具體回覆需時377日。公署建議樹木管理辦事處，應以投訴整體處理時間作為介入準則；而發展局亦應要求各部門按實際需要，就投訴個案制訂工作時限。

報告指出，由2018年至2022年10月期間，1823每年平均接獲約2.4萬宗樹木投訴，涉及權責爭議的個案每年平均約1,100宗，其中每年均有數十宗個案需時逾3個月才回覆投訴人。若投訴個案因部門權責爭議而不獲適時處理，容易令市民覺得政府部門互相推卸責任。雖然樹木辦曾於2022年初試行初步優化機制，提前介入處理全部由1823上呈至部門投訴主任的個案，但個案上呈至投訴主任時，或已嚴重延誤，即使樹木辦介入亦太遲。

有個案發20逾期通知 等足377日 此外，地政總署平均回覆時間亦比其他部門長。至去年10月，地署因應緊急個案而回覆1823的平均日數需時104日；而至去年3月，更有80%個案逾期90日或以上回覆1823。申訴專員趙慧賢指出，過往曾有兩宗案件，因部門未有及時處理而導致塌樹事故，其中一宗發生於去年10月大埔梧桐寨，因部門拖逾兩個月無處理，村民無奈自行處理時，枯樹倒下擊斃一人。

公署又舉例，地署曾在一宗有塌樹風險個案中，在1823發出超過20次逾期通知，經過377日後，才回覆投訴人。申訴專員公署調查主任梁偉倫認為，地署未能有效監察承辦商工作；又無備存實際仍未完成清理的樹木投訴數目，公署無從得知地署是否已處理過往積壓的投訴。

公署建議樹木辦應更主動介入處理權責爭議個案；善用經驗，減少部門爭議；同時以投訴個案的整體處理時間作直接介入處理。發展局稱將接納公署建議，並採取多項改善措施，包括要求各部門在一定時間內回覆投訴個案。