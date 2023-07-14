修例精簡土地發展程序 立會三讀通過

【本報訊】為精簡法定程序，省卻重複及性質相近的程序，縮短生地變熟地的時間，政府提出《2022年發展（城市規劃、土地及工程）（雜項修訂）條例草案》，昨在立法會三讀通過，草案將於9月1日生效。有議員指，房屋問題一直困擾香港市民，但土地發展程序日益複雜、部門各自為政令程序疊床架屋，加上反對派不斷用程序拖延發展，致使拖慢發展進度。

部門各自為政 修訂《城市規劃條例》主要為改善現有城市規劃制度 ，賦權發展局局長指定某些地區為受規管地區和擴大規劃署署長在《城市規劃條例》下的現有強制執行權力 ；修訂《收回土地條例》及《土地徵用 （ 管有業權 ） 條例》；修訂《前濱及海床 （ 填海工程 ） 條例》等。

議員陳健波表示，房屋問題一直困擾香港市民，樓價高企令年輕人買不到樓，因此政府提出精簡造地程序方案，以從源頭加快土地供應以增加建屋量。他指2000年以後香港土地發展時間增加超過一倍，從2000年後6個新發展區分別用12至23年可見，平均發展時間17年，拖慢原因主要為土地發展程序日益複雜、各個部門各自為政令程序疊床架屋、反對派不斷用程序拖延發展。

不過，他也指除了精簡法定程序，也要壓縮政府內部行政工作，以免拖慢審批進度。

議員簡慧敏也表示歡迎當局引入局部核准製圖的程序，可有力杜絕過往濫用程序授權同一人重複申述的情況。針對修訂是否符合基本法，簡指條例草案建議加入的條文訂明，政府使用已收回或被徵用的土地作公共用途前可暫作其他用途，由於行使權力前提是政府已經依法收回土地，並向受影響業主依法賠償，因此政府使用是不會牴觸基本法。