倡建灣區養老 助港人北上頤養天年

【本報訊】政府推出「廣東院舍住宿照顧服務計劃」，並有意擴展計劃至其他大灣區城市。為了解長者對在內地安享晚年的憂慮情況，有機構進行了一項問卷調查，結果發現超過八成的55歲以上受訪長者，表示願意往大灣區長期居住或安老；亦有九成六贊成政府擴大購買院舍計劃，以資助港人長者在大灣區入住。惟有約七成受訪者擔心，未能在內地支付所需醫療費用，亦有受訪長者憂慮院舍支援不足和交通配套未能方便親友探訪。

調查：逾八成人表示願意 工聯會表示，是次調查在今年6至7月期間進行，成功收回2,004份問卷，受訪者均為55歲以上人士。結果顯示，超過八成受訪者表示願意前往大灣區城市長期居住或安老，當中以中山最受歡迎，佔23%、其次為深圳及廣州。

而調查亦顯示受訪港人在內地安老時，對醫療服務的需求及關注最高，當中超過九成受訪者贊成將福利可攜的社福安排以及醫療支援安排，擴展至更多內地城市。

該會的康齡服務社主席潘佩璆表示，將廣東、福建計劃擴展到內地更多城市，以及擴大醫療券在內地更多城市的三甲醫院使用。屬民心所向，尤其是在港人較常聚居或者未來選擇聚居的城市實施，已成必要之舉。

該會早前就到廣州等地考察，指內地公營養老院收費模式有別於香港，一般採用分項收費，總費用上限約2,600元人民幣，而收費和環境空間都較香港優勝；就此會方建議政府應把握與大灣區合作的機遇，完善跨境養老及醫療配置支援，例如建立「灣區養老」新標準、擴展醫療券使用範圍，以及提供「社區保姆支援服務」等，讓港人可在內地頤養天年。