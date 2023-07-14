國安處搜前眾志常委林淳軒寓所

【本報訊】前香港眾志5名成員日前先後被香港國家安全處拘捕，被指以「懲罰Mee」網購平台資金，支援涉嫌違反《港區國安法》並被通緝的香港眾志創黨主席羅冠聰。案件昨再有新進展，國安處清晨6時許到前香港眾志常委林淳軒位於西營盤的寓所搜屋，調查個多小時，及後帶走林問話。據知，國安處無作出拘捕，行動是了解他有否向羅冠聰提供經濟援助，亦調查他有否涉及懲罰Mee案。

林被帶走問話 未有拘捕 本月5日及6日，前香港眾志主席林朗彥、常委朱恩浩、成員廖偉濂、李啟靖和鍾展翹（24至28歲）先後被國安處拘捕，涉嫌違反國安法「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及《刑事罪行條例》「串謀作出具煽動意圖的作為」罪，目前已獲准保釋外出。初步調查顯示，被捕人士透過營運公司、「懲罰Mee」社交平台及手機應用程式，從中收取資金，支援被通緝身處海外的羅冠聰。被捕人士亦多次透過相關社交平台，持續發布具有煽動意圖的訊息，包括涉及煽動他人引起對中央及港府的憎恨、支持香港獨立的貼文。

羅冠聰與另7人被通緝 至於現流亡英國的羅冠聰，他與前議員郭榮鏗及許智峯、前法政匯思召集人任建峰、時事評論員袁弓夷、在美港人組織「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀、前職工盟總幹事蒙兆達及綽號「攬炒巴」的劉祖廸等7名身在海外人士，被指反中亂港，竄逃海外後繼續從事危害國家安全的行為，勾結外國插手，涉嫌違反國安法，被國安處懸紅共800萬元通緝。國安處周二更到羅冠聰父母單位，帶走其父母及兄長問話。

林淳軒以往新聞多多，2017年香港眾志發聲明，指林違反黨內財政處理程序，裁定他違反黨員之行為操守，即時免去常委職務，而他亦主動退黨。2018年3月，林被爆出桃色醜聞，揭至少「一腳踏兩船」，分別是「社運女」周可愛及於中文大學任職的林姓女子。2019年9月，他因2016年11月「佔領西環」事件，被法庭判處80小時的社會服務令。