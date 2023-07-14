地區官洩密 鄉紳 前政協 收風勾結分地 眾黑幫北都爭甩髀

密密建 假墳 寮屋 魚塘 博收地賠償呃公帑 政府推展北部都會區發展計劃，成為新界鄉紳和黑社會鄉黑的吸血商機。本報接獲讀者爆料，有具政府背景人士及地區官員得悉發展計劃後，放風予新界鄉紳，鄉紳遂勾結黑社會甚至前政協，密謀在發展區範圍擬建假墳、魚塘和寮屋，霸地自肥，博政府收地騙取賠償。據了解，已有4至5個黑幫蠢蠢欲動，不擇手段爭地盤分一杯羹。本土研究社批評政府土地規劃失當，宣布政策時應即時凍結土地用途及人口登記，杜絕以後炒賣土地、投機及違法違規亂象。

政府漏招引爆炒賣亂象 本土研究社研究員陳劍青直言，政府早於2021年《施政報告》提出《北部都會區發展策略》，但當時未有宣布即時凍結土地用途及人口登記，確保之後不會有人改變土地用途或宣稱土地擁有人，引來炒賣土地、投機及違法違規亂象。事件反映政府土地規劃失當，不諱言：「北都發展有成20年咁長，難道要不斷出現違法違規？」

他又指，假墳的問題是因現有的制度一直不透明，新界原居民於山邊殯葬的習俗年代久遠，難以查證，政府實施「山邊殯葬政策」制度透明度低，亦有機會出現「加墳」情況。至於加建魚塘和寮屋，前者因魚塘賠償額不及棕地，故村民較少會選擇，而後者則屬違法僭建，有被檢控的風險。

《北部都會區發展策略》佔地面積約300平方公里，範圍包括天水圍、元朗及粉嶺／上水等已發展成熟的新市鎮及其相鄰鄉郊地區，並有6個處於不同規劃及建設階段的新發展區和發展樞紐，即是古洞北／粉嶺北、洪水橋 ／厦村、元朗南、新田／落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮，定位為香港未來20年城市建設和人口增長最活躍的地區。

發展區棕地價急升四成 北部都會區幅員遼闊，地價暴升，本報曾頭版報道因發展收地被迫遷的棕地作業者，由於許多棕地因應北部都會區發展而導致價格急升，土地加價三至四成，難以覓得合適土地繼續營運。政府去年將收地清拆賠償簡化成兩級制，分別為發展用途及非發展用途；修訂業務經營者的補償包括營運年期的資格，以及取消清拆作業的露天面積津貼額上限。措施將惠及正在收地或清拆行動，以及已完成收地清拆的項目。

就土地業權人的特惠補償方面，原先「特惠分區補償制度」分為4個級別，合併成兩級制度，「第一級別」代表適用於發展用途所需的土地，例如用作興建公營房屋、堆填區及多層工廈等大型工程，補償金額訂於現行制度的甲區補償水平。而「第二級別」則適用於非發展用途所需土地，包括鄉郊改善及保育用途，例如農業園等項目，補償金額訂於「第一級別」的一半。

因應地價回落，地政總署於今年4月亦調整收地賠償價錢。收回土地特惠補償率，較半年前減13%，屬近14年來最大減幅。以第一級別為例，農地收地補償為每平方呎1,267元；而第二級別的農地收地補償則為每平方呎634元。而收回新界屋地方面，第一級補償率為估價另加每平方呎2,514元，第二級補償則為每平方呎1,257元。