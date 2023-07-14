醫健：職場健康：預防中暑有辦法 通風散熱不可少

酷熱天氣持續，在戶外或沒有空調的室內環境工作的僱員，有較高中暑風險。僱主應預先評估僱員工作時的中暑風險因素，並採取控制措施，包括重新編排工作時段、設置遮蔭上蓋、加設通風和散熱設備、用工具協助工作、減輕工作速率或負重等減少體力勞動、提供清涼飲用水並提醒員工適時補充水分，和安排員工休息，例如每工作兩小時安排有10至15分鐘休息，並在工作暑熱警告生效時，按工作環境、已提供的防暑措施和勞動量等再調整休息時間，以減低僱員中暑的風險。詳情可以參考勞工處《預防工作時中暑指引》或者上專題網頁NoHeatStress.com。

增加通風和散熱是防暑一大關鍵因素，僱主可在工作地點設置空調或通風設備，降低環境溫度和濕度，並抽走熱空氣。若因環境限制而不能提供空調，亦盡量打開窗戶、設置吹風機加強空氣流動，增加散熱，而戶外工作地點可考慮使用噴霧風扇。若設置吹風機有困難或僱員需往來不同的地點工作，僱主亦可為僱員提供便攜風扇來幫助身體散熱降溫。

另外，僱員應穿着淺色、薄身及寬鬆的衣服，亦可選擇具有良好吸濕排汗功能的衣料，有利於身體散熱。如僱主需為僱員提供工作服，應考慮提供具以上功能的衣服。此外，僱主亦可為戶外工作的僱員提供有良好排汗快乾功能的防曬手袖，有助散熱及避免手臂皮膚曬傷。僱主亦可考慮向僱員提供含冷凍包/製冷裝置的冷凍衣，減低中暑風險。勞工處及職安局今年再度推出「中小企便攜風扇資助計劃」，有關企業可以最低$40優惠價購買便攜風扇套裝。名額有限，請即申請！截止日期為2023年8月18日。

職業安全健康局

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