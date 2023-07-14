孕婦染新冠 恐損胎兒礙發育

【本報訊】科技大學與中文大學研究發現，婦女在懷孕期間若感染新冠病毒，出現妊娠晚期併發症機會較高，症狀包括妊娠毒血症、高血壓、糖尿病等，或會影響胎盤發育，甚至胎死腹中。研究團隊從曾受感染的產婦和健康產婦捐贈的胎盤樣本發現，新冠病毒會導致干擾素基因上調，令胎兒出現炎症、缺氧及氧化壓力等風險，亦可導致胎盤血管形成異常，限制胎兒發育。團隊提醒市民，切勿因為疫情減退而掉以輕心。

可致炎症缺氧

由科大生命科學部副教授、科大表觀基因組研究中心主任梁子宇，以及中大醫學院婦產科學系系主任潘昭頤領導的研究團隊，從7名新冠病毒患者和7名健康捐贈者的母胎界面樣本中發現，感染冠狀病毒病毒會上調干擾素相關基因，顯著增加母胎界面的免疫反應，或會令胎兒出現炎症、缺氧及氧化壓力等風險。同時，他們發現母胎界面中的血管生成基因失調，有機會導致胎盤血管形成異常，限制胎兒發育。重要的是，研究觀察到的分子變化很大可能是由母親在初次感染病毒時對其產生的反應所導致，而不是病毒直接影響胎盤中的母胎界面組織。