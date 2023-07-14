中大解謎 破肝癌耐藥機制

增聯合免疫療法功效 消除癌細胞 肝癌是本港三大致命癌症之一，2021年共1,447人因肝癌而離世，佔癌症死亡總數9.6%。香港中文大學醫學院發表最新研究指，肝癌細胞能「適應」且令目前最先進的免疫療法失效，但研究針對癌細胞的耐藥機制，成功增強免疫療法功能，並在肝癌動物模型上證實其臨床潛力。研究成果已在國際權威雜誌《Gut》發表，並將開展嶄新的「聯合免疫療法」二期臨床試驗，目標將研究成果轉化為臨床治療。

「免疫檢查點抑制劑」是肝癌最常用的免疫療法，惟僅對約20%患者有作用，且治療過程中可能會出現耐藥性。中大研究解釋，肝癌患者對療法出現耐藥性，主要成因與免疫抑制的「冷」腫瘤微環境有關，惟實驗室常用的動物模型，並不能反映腫瘤發展的複雜器官特異性。

有見及此，團隊用一年多時間，建立兩個對免疫治療耐藥的小鼠模型，以呈現人類「冷」肝癌的免疫環境，以識別可用作改善免疫治療的靶點。結果發現，肝癌細胞繞過免疫治療的新分子途徑。

中大醫學院助理院長（研究）兼生物醫學學院教授鄭詩樂指，「當我們找到這些『逃生路線』時，進一步設置『路障』，並通過聯合免疫療法成功消除癌細胞。」她補充，是次是全球首項研究，表明肝癌細胞通過非遺傳機制「適應」免疫治療。

首證經非遺傳機制「適應」治療 研究同時運用生物信息學，確定調節蛋白PPARγ和I類HDAC是促進冷腫瘤微環境的關鍵，而小鼠模型測試更證明，新型I類HDAC藥物與「免疫檢查點抑製劑」聯合使用的有效性和安全性。中大醫學院助理院長（醫療系統）兼腫瘤學系教授陳林表示，基於臨床前研究結果，將針對單獨對免疫療法產生耐藥性的肝癌患者，開啟第二期臨床試驗。研究成果有機會將轉化為針對「冷」腫瘤患者新一代免疫療法。