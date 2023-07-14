當局：提高煙草稅 控煙最有效

【本報訊】政府就控煙措施展開為期兩個多月公眾諮詢至9月底，提出禁止向特定日期或以後出生的人賣煙、提高煙草稅和擴大法定禁煙區等。醫務衞生局指，提高煙草稅是最有效的控煙方法，冀可每年都加，惟會諮詢市民具體加稅步伐。當局又指，已聽到報販的反對聲音，但為降低吸煙率，煙草銷售肯定會愈來愈少，又批評煙草商指加煙稅會影響基層市民的講法，是將市民當作「擋箭牌」，指若真正關心市民，不會方便他們吸煙。當局強調，政府和煙民並非對立，而是考慮到煙民健康，鼓勵他們減少吸煙或戒煙。

至於有指提高煙草稅會增加私煙活動，當局指售賣私煙屬於非法，不會因為非法活動而不處理本港的吸煙問題，近年海關已經加強執法，去年搜獲7億支私煙，是10年前的10倍。近年相關部門已經加強執法，加上私煙質素亦有問題，含有很多雜質或會破壞肺部。政府會在煙草產品上增加標誌，助市民分辨市面售賣的煙草產品是否已完稅。

禁向特定年齡售煙草 做法惹議 有評論指當局今次控煙建議因為商界阻力而「減碼」，當局指，今次諮詢提出的框架已經相當全面，當中禁止向特定年齡人士售賣煙草，建立「無煙世代」，很多人覺得比較激進，但政府認為有需要討論，即使社會有不同意見，政府都會迎難而上。政府對年齡界定沒有既定立場，會視乎今次諮詢結果。當局又承認，如果禁止俗稱「火車頭」的行為，即「邊走路邊吸煙」，執法有一定困難，但認為不能因為困難而不做，一旦立法，當局會制訂執法流程。