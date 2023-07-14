團體倡擴大禁煙區 包括旺區 車站

【本報訊】政府發表《控煙策略諮詢文件》，計劃加強控煙力度，諮詢市民意見。吸煙與健康委員會主席湯修齊昨表示，他們一直倡議及支持擴大法定禁煙區，包括將公共交通工具車站、人流較多區域如旺角、銅鑼灣等，以及醫院、學校和老人院等設施的10米範圍內，並配合嚴格執法；當局應同時規管「邊行邊吸煙」，可透過錄影科技執法。

促提升合法買煙年齡 湯修齊又稱，本港最新吸煙率9.5%，在全球已屬較低，但要在2025年降至7.8%的目標，目前出現樽頸。他又指有調查顯示，75%煙民未嘗試過戒煙，政府必須多管齊下鼓勵煙民戒煙，例如加強免費戒煙服務、禁止出售薄荷煙等；又認為當局應該不斷提升合法買煙的年齡，即使本港中學生的吸煙率1.2%屬於相當低的水平，但「一個都嫌多」。

被問到增加煙草稅會否助長私煙，湯修齊說，數年前有英國醫學研究指出，私煙會削弱增加煙草稅的效力，但亦證明有助減低吸煙率，他對海關有效打擊私煙有信心。

長遠煙草政策關注組召集人盧啟律則表示，歡迎政府加強控煙，惟擔心指禁止向某一日期後出生的人士售賣煙草產品，會造成反效果。他又反對大幅增加煙草稅，指他們關注組曾作出調查，高達七成受訪者認為加煙草稅會助長私煙。