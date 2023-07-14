環保署撤紙包盒回收承辦商招標

「Mil Mill 喵坊」已經在香港覓得合適廠房重置。

【本報訊】全港唯一紙包盒回收廠「Mil Mill 喵坊」，其元朗廠房用地不獲科技園公司續約，其後宣布在香港覓得合適廠房重置。環保署因而決定取消招標承辦商回收處理紙包飲品盒，維持現有市場主導模式。

環保署早前因應喵坊面臨停運，紙包盒無人回收，所以早前推出紙包飲品盒回收處理服務合約，聘請回收承辦商於7月初起承接「綠在區區」所收集的紙包盒一年，確保在環保園的大型現代化紙漿廠2025年投入運作前，本港紙包飲品盒仍有穩定的回收鏈；另可鼓勵市民繼續分類回收紙包飲品盒。

生產者責任草案最快年底提交 該署最新指，由於喵坊已覓得合適用地，加上租約亦跨越2025年，認為本港紙包飲品盒的回收鏈將可維持穩定，暫時毋須政府介入，故決定取消推出紙包飲品盒回收處理服務合約，令服務繼續以市場主導的模式進行，銜接日後相似模式來推行的生產者責任計劃。

環保署又預料，紙包飲品盒生產者責任計劃最快於今年底或明年初，向立法會提交條例草案。