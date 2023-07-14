排放核污水 勢招水產禁令 港餐廳生意勁跌三成

港府：設檢查機制 防偽冒來源地 日本最快下月排放福島核污水，環境及生態局日前稱屆時會即時限制福島一帶高風險的10個（都）縣份的水產品進口，涉及東京都、福島縣、千葉縣等。日本食品經營者坦言，當政府宣布措施後，顧客隨即減少，憂正式實施時，部分店舖面臨結業，期望當局設更多安全指引。當局則指會為所有入口的日本水產追溯源頭，堵截有風險水產。另外，南韓向日本要求，讓南韓專家參與驗證核污水排海安全性的過程。

香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強表示，業界均對當局打算禁止10縣水產品的預告感到突然，而當政府公布消息後，店舖已立即少了20%至30%顧客，若日本下周正式宣布排放核污水，擔心生意會再削減逾半；假如情況持續幾個月，相信有20%至30%店舖難以繼續經營。

他續指，業界現時進口的日本水產品，有近90%是經東京豐州市場出口，再轉運至香港等地，期望港府設更多安全指引，向業界介紹取得相關食品認證的方法等，以及釐清其他經東京轉運到港的水產，是否同樣受到限制，他們才能與供應商商討未來應對方法。

環境及生態局局長謝展寰則表示，不擔心不法商人會把來自禁止縣份的水產，假冒合法產品進口出售，強調食物供應有清晰追溯制度，當局會為所有入口的日本水產追溯源頭，不容許有商人填報虛假資料，進口風險水產。

韓要求准專家參與排海檢查 另一邊廂，南韓總統尹錫悅表示，尊重國際原子能機構（IAEA）相關報告的內容，但亦稱應最優先考慮南韓國民的健康和安全。尹提出，日本應與韓方共用核污染水排海全程是否按計劃進行的監督資訊，且讓韓方專家參與排海的檢查過程。而當放射性物質濃度超標等情況發生時，日方應立刻停止排放，並及時通知韓方。

岸田文雄回應稱，日方將接受IAEA的檢測，且將保持監督資訊高度透明，並迅速向公眾發布。他又稱，若發現放射性物質濃度超標等問題，日方將立刻按計劃停止排放，採取恰當措施。