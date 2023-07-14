藝術發展局黃竹坑新址開幕

【本報訊】香港藝術發展局黃竹坑新址開幕，前身是香港仔消防局用地，現已重建成為商業大廈。在政府撥款支持下，大廈其中4層用作推動藝術發展用途，由藝發局營運管理。

涵蓋工作室及多用途展廳等 這個全新綜合藝文場地，涵蓋多個藝術工作室、多用途展覽廳、藝術資訊中心，以及藝發局的永久辦事處。

黃竹坑近年逐漸發展成為一個藝術社區，一座座的工廠大廈蘊藏着各式各樣的藝廊和藝術工作室。藝發局全新綜合藝文場地加入其中，相得益彰，再加上其他創意和消閒設施在南區相繼啟用或完善，吸引更多藝術家和藝團前來舉辦各樣的藝文活動，為南區增添創意活力。

除了硬件之外，政府還向藝發局撥款超過9,700萬元，今個月起將會推行兩大計劃，即「藝術人才見習配對計劃」和「新苗發展資助計劃」，提供更多機會讓本地畢業生、新進藝術家和藝團投身藝術產業。

此外，政府撥出4,200萬元，支持藝發局在明年10月舉辦首屆「香港演藝博覽會」，屆時將有展覽、論壇、精品演出等不同項目，為本港、內地和海外藝術家和藝團開展新的交流平台，同時開拓表演藝術節目的交易市場，為各地藝術工作者帶來新的合作機遇。