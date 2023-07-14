兩中國書畫展 免費入場

【本報訊】香港藝術館推出兩個中國書畫新展覽「情投藝合─靜觀樓藏謝稚柳、陳佩秋作品選」和「雅慶─給至樂樓主人的生日賀言」，分別展示本地收藏家黃貴權醫生和至樂樓主人何耀光捐贈予香港藝術館的珍貴藏品。展期至10月25日，免費入場。

黃貴權 何耀光 捐贈藏品 藝術館精選了99項兩人各時期的佳作，於館內4樓靜觀樓藏品廳的「情投藝合─靜觀樓藏謝稚柳、陳佩秋作品選」展覽中展出。展覽空間以「他」與「她」為副題劃分，讓觀眾雙線欣賞夫婦二人不同時期的畫風演變及成就，了解他們在國畫傳統與革新上的積極探索，同時反映這對藝壇鸞鳳在藝途上並肩同行、枝葉相持的人生旅程。展覽並透過多媒體設備重塑畫家的畫案，呈現二人不同的作畫習慣。

在藝術館4樓至樂樓藏中國書畫館推出「雅慶─給至樂樓主人的生日賀言」新展覽，展出31組精選自何氏於1966年60大壽時文化界及商界好友張大千、黃般若、梅與天及何叔惠等，為其賀壽而創作的書畫作品。觀眾亦可欣賞到其兒女從文壇徵集的詩文，了解上世紀5、60年代香港文人及書畫圈的盛況。