創意產業融資難 結合 旅遊 文化 搶灘

港府擬將香港發展成文化之都，推動創意經濟，包括在政府架構層面加強對文體旅遊的總體統籌，制訂文化創意產業政策。立法會昨舉行第二次行政長官互動交流答問會，有議員認為，本港要做好文化融資，並由中資企業牽頭舉行文化盛事，文化產業亦需結合更多配套；亦有議員表示M+博物館等新文化地標落成，有助吸引旅客參觀，促當局探討如何更好結合旅遊和文化產業。

做好文化金融 放寬上市條件 有議員指出香港在文化融資方面較缺乏，政府可考慮做好文化金融，如放寬上市條件、用共同投資基金投資文化企業以培養文化獨角獸。他又指文化委員會聚焦文化界，是否可擴大至司長領導，金融、物流等行業人員加入發展。議員譚岳衡亦表示，香港近期有多場引起廣泛關注的文化交流活動由中資企業主辦，詢問當局對中資企業在推動中外文化交流中心上有甚麼期望，也指中資企業要更多將中外文化資源引入香港，尤其邀請內地資源。

港府回應時表示，認為文化創意產業融資的第一步要增加更多不同投資可能性，因文化藝術多元，用上市可能「遠水不能救近火」，香港最有興趣發展是知識產權保障，因受人重視，且香港有國際授權平台，貿易發展局也有舉辦不同展覽。至於是否應由司長、副司長統籌，現有機制下若有需要時會有相關安排，但強調公共管理的「擁有權」非常重要，因此要強化個別局對自己政策的擁有權和投入度，所以只在有需要時設立。

至於中資企業方面，港府表示對此有很高期望，也可發揮很大力量，包括資金、網絡、人才等，因此在文化藝術推展上中資企業很有作為。

另外，議員楊永杰指出，80、90年代香港是潮流文化中心，影響整個亞洲，通關之後也有多個演唱會，認為香港是否應有策略、基金推動亞洲和華語地區的歌手在香港開演唱會。議員陳仲尼表示，西九文化區擁有世界一流的設施，應好好善用；也要鼓勵私人發展項目加入文化藝術設施，發展市場化商業劇場和展館；同時要推廣本土中華文化，如龍獅大賽等，吸引外國人來港參賽，讓活動年輕化、盛事化和國際化。

當局表示，同意演唱會是推動發展非常重要的地方，不過也認為場地要「加把努力」，未來也有計劃發展硬件；又指故宮文化博物館有超過100萬遊客、M+更有300萬，認為文化旅遊結合應善用本港品牌性的作品；透露未來會舉辦香港演藝博覽，下年更會主辦大灣區文化藝術節；旅遊界也推出如綠色旅遊等路線。