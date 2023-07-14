修訂草案通過 科大撤副校人數上限

【本報訊】香港科技大學歡迎立法會通過《2023年香港科技大學（修訂）條例草案》，形容是次修訂為科大一個重要里程碑，不單止提升大學支持香港發展成國際創新科技中心的能力，亦讓科大能更充分把握有關政策帶來的機遇。《修訂草案》移除了科大任命副校長人數的上限，令大學的人才資源策略規劃更為靈活。

有助推動創新領域發展 科大顧問委員會主席廖長城表示，科大正踏入新的發展階段，現時有迫切需要增加高層管理人員的數目，以推動多項新措施，包括培育能夠支持香港經濟轉型的人才，配合政府的創科政策。

科大校董會主席沈向洋亦稱，隨着《修訂草案》適時獲得通過，科大將更充分把握機遇，協助香港發展成為國際創新科技中心。《修訂草案》讓大學可以委任更多副校長，以推動創新、知識轉移和人文學科策略領域的發展，提升大學競爭力，並在各方面吸引及留住人才。

科大校長葉玉如表示，一所大學的卓越成就有賴人才。隨着更多高質素的人才加入高層管理團隊，科大將在教育和研究方面推動各項新計劃，並透過與廣州校園的合作，開拓新資源及建立更廣闊的平台。

這些舉措將為優秀的研究人員和創新者提供豐富機會，發揮才華，追尋夢想，為香港創科生態系統增添活力，同時為科大發展打好基礎，向着成為亞洲最創新大學的目標邁進。