搶人才平添競爭 文憑試生更憂心

疫下生涯規劃不多 接逾7400求助 中學文憑試（DSE）下周三（19日）放榜，香港青年協會昨日公布一項調查發現，近45%應屆考生對前路感到擔憂及迷惘。然而，在面對各行各業皆現「搶人才」現象的同時，有逾40%人卻認為這會導致競爭加大。距離放榜不足一星期，青協建議家長應與子女一同規劃不同出路選擇、調整期望、訂立目標，以及制訂應變方案。

青協於6月23日至7月7日期間，以網上問卷成功訪問559名應屆文憑試考生。結果顯示，在升學路向方面，受訪者主要考慮家人、朋友的意見、就業前景，以及自己考獲的成績。若未能獲派心儀科目，逾60%人會考慮報讀自資副學位課程，另有近35%人會選擇報讀自資學位課程、「邊工作邊進修」或重讀。此外，近60%受訪者以學士學位為升學目標，近25%人則以碩士或博士為目標，比例較去年略升。

資訊日網上進行 未解困惑 調查又發現，儘管放榜壓力有所放緩，但仍有44.9%人認為要規劃自己升學及發展方向的困難程度達7至10分（1為十分輕鬆，10為十分困難）、58.9%更對自己的前路及目標沒有想法。此外，疫情下與職涯相關的體驗活動減少，譬如考察、職業工作坊等，導致商討升學或其他出路的機會不足。

應屆文憑試考生Ken則分享指，在疫情下，較少機會可以到大學聽講座，而網絡上的資料亦比較混亂。另一位應屆文憑試考生Melody則表示，疫情下大學資訊日改為網上進行，「連親身到校園嘅機會都冇，對校園認識又少咗。」

青協「DSE 27771112」負責人許強懋表示，近年各行業發展急促，加上早前疫情令生涯規劃實體活動減少，對應屆考生的升學規劃造成影響；同時各院校的課程變得多元，在面對過於豐富的資訊及選擇，亦令不少考生感到花多眼亂、迷惘及欠缺目標方向。

此外，由去年9月至今，青協「DSE 27771112」共接獲超過7,400宗學生求助個案，其中大部分與選科及前路的擔憂有關。許強懋認為，考生較以往注重學歷，建議學生作升學規劃時要有周詳考慮，並仔細了解各科目的內容，確定是否適合自己才再作決定，切忌盲目跟潮流。