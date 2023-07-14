8幢舊邨乘涼空間 房署盲搶地改建住宅

【本報訊】房屋署被申訴專員批評浪費公屋資源，另一方面，本報早前揭發房署「盲搶地」，連舊邨居民用來乘涼透氣的空置位置都不放過，在房屋委員會委員不知情下，推出試驗計劃加建單位；惟當被問該騷擾居民大半年的工程造價、諮詢方式等問題時，房署卻一概不回，令居民及委員不禁質疑署方的「衡工量值」標準。

工程後每幢僅增約10單位 對於申訴專員批評「長者住屋」的政策浪費了數百間珍貴的公屋單位資源，房署表示，為幫助輪候公屋申請者盡快上樓，一直密切留意公屋的整體供求情況，在編配流程及公屋單位的流轉方面，繼續盡力加快，經如特快公屋編配計劃等，安排公屋申請者盡快上樓。

房署近期又與社福機構合作，安排了導覽團到二型及三型設計「長者住屋」參觀，單方面稱各參觀者反應正面，惟實際獲編配數字卻欠奉。

另一方面，本報早前就揭發房署在零諮詢居民的情況下，在以長者聚居為主的舊式公屋邨裏，揀選了8幢長型大廈的空格透氣空間，改建成住宅單位。然而，逾半年的加建工程，事實上每幢只能增加約10個單位，期間卻令居民飽受噪音滋擾，甚至有住戶單位疑被「鑿穿牆」。