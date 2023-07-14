改裝出租 團體曾獻策 當局不採納

【本報訊】過渡性房屋有助輪候公屋居民暫時上樓，但房屋署卻拒絕將空置公屋單位改裝成過渡屋，令空置率達15%的二型及三型設計「長者住屋」無用武之地。申訴專員公署建議將二型及三型「長者住屋」以過渡屋形式出租予輪候公屋多年，且有迫切住屋需要的人士居住，助解決「長者住屋」空置問題。公屋聯會認為建議可行，曾向房署提出相同建議，但卻被拒採納，認為空置率偏高難言理想。

公署倡考慮安排試點研究 公署指出，房署在改善「長者住屋」及「改建一人單位」空置問題上未有考慮突破性措施。報告引述房署稱，將二型及三型「長者住屋」以過渡屋形式出租予申請者的建議並不可行，憂會造成混亂，不符合經濟效益。不過，公署認為，此概念值得深入研究，建議可考慮以一個「長者住屋」為試點出租。

公署又稱，二型及三型「長者住屋」在「特快編配公屋計劃」下，接受編配率為90%，建議房署考慮制訂另一套編配計劃，以物盡其用。

房屋委員會委員兼公屋聯會總幹事招國偉指出，早前曾向房署建議將此類單位作短期出租用途，以過渡屋形式出租予輪候公屋申請者，為有迫切住屋需要的居民提供短期居所。