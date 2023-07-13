一法立卻一弊生 私煙勢必倍數增

今年的財政預算案提出即時調高煙草稅逾三成，佔零售價68%，算是全球高稅率的地區之一。港府昨日再發表《控煙策略諮詢文件》，計劃擴大禁煙區、禁止「邊行走邊吸煙」、持續增加煙稅、煙包健康警告面積擴大至100%等，目標是在2025年將全港吸煙率從9.5%降至7.8%。然而，一法立一弊生，目前私煙問題已很猖獗，未來肯定進一步惡化，當局有何應對之策？

港府就進一步控煙策略展開公眾諮詢，提出十多項建議進一步管制供應，例如將現時每包香煙約50元煙草稅提升，令稅額佔零售價比率達到世衞建議的75%，意味每包香煙售價將由現時約74元增至100元；同時考慮提高現時1,500元的吸煙罪行定額罰款至3,000元或5,000元；並加強教育，利用地區康健中心協助戒煙等。

誠然，吸煙對人體健康危害之大、對醫療系統負擔之重，毋須贅言，加強禁煙的大方向絕對正確。問題是，進一步禁煙不等同全面禁煙，市民依然能夠輕易購買香煙，對於「老煙民」來說，香煙加價是否足以讓他們戒煙實屬疑問。儘管政府於2009年、2011年及2014年分別增加50%、41.5%及11.7%煙草稅後，煙民比例年年下降，但不容忽視的是，當局檢獲的私煙數字同樣年年暴升，去年共檢獲7.51億支懷疑私煙，較2021年增加七成，創下香港有史以來最高紀錄。隨着跨境人流逐步復常，當局預期私煙供應將再創新高，證明你有張良計，我有過牆梯，大幅增加煙草稅，最終只是肥了私煙集團。

早前吸煙與健康委員會建議港府倣效新西蘭等地做法，立法禁止向指定年份後出生人士銷售煙草，並考慮將2009年或以後出生者訂為「無煙世代」。港府今次雖有將此建議納入諮詢文件中，但又承認暫未有訂立實際禁售年份，「無煙世代」並無時間表，隨時又是不了了之。老實說，強制新一代禁煙，成本肯定較要求「老煙民」戒煙低，收效亦更大，惟港府拖拖拉拉，始終無法立定決心，其中一個考量，絕對是不捨得就此斷絕煙草稅收入。

財政預算案提出，2023/24年度將每支香煙的煙草稅調高0.6元後，預計下年度煙草稅收入將達94億元，較本年度修訂預算多16%。若一刀切將某個世代定為「無煙世代」，意味煙草稅遲早也會消失。正如歷年來不少人提出，與其不斷提高煙草稅，又擴大禁煙範圍，倒不如完全禁售香煙，就如港府禁售加熱煙一樣。但港府遲遲不予考慮，正正是無法割捨豐厚稅收，因而被評為虛偽。更不必說，禁止「邊行走邊吸煙」等做法，實際上難以執行，除非碰巧有執法人員在場「斷正」，否則法例形同虛設。

面對私煙猖獗，部分建議又有執法難度，港府究竟如何應對，未見官員提及。其實，香煙愈加價，私煙愈多，稅收因加得減，陷入惡性循環。