龍七公：重用省委首副 人事調整風向

在內地官場最近的暑期調整中，有3位副部級官員晉升正部級，且升遷軌迹竟完全一致，均是由省委副書記進京擔任中央國家機關的常務副職（正部長級）。這包括：黑龍江省委副書記王志軍，升任國務院常務副秘書長；河南省委副書記周霽，升任中央港澳辦常務副主任；江蘇省委副書記鄧修明，升任最高人民法院常務副院長。省委副書記的階梯作用，再度得到集中體現。

就權力分量而言，省委副書記是一省之內，僅次於省委書記、省長的第三號人物，排序則在省委書記、省長、省政協主席3位正職之後，有「首副」之稱。近10年來，該崗位含金量不斷增強，成為很多正部級要職的必經之地。去年中共二十大，有多達11位省委副書記直接當選中央委員，刷新30多年來的歷史新高。因為一般而言，當選中委都需是正部級以上職務。

從省委副書記的晉升路徑來看，主要分為3類。一類即是如王志軍、周霽、鄧修明等人，進京擔任部委要職。類似的例子還有，浙江省委副書記黃建發調任中央組織部副部長，四川省委副書記羅文調任國家市場監管總局局長。

第二類是升任省長，有的是本地扶正，有的是跨省升遷，如遼寧省委副書記胡玉亭升任吉林省長，天津市委副書記金湘軍升任山西省長，廣西區委副書記劉小明升任海南省長。北京市委副書記殷勇、陝西省委副書記趙剛，則是就地從三號進步為二號人物。幾人都是在二十大以副書記身份躋身中委。

精挑細選 寧缺毋濫 第三類是升任省政協主席等二線正部，也分為當地、異地兩種方式，前者如寧夏陳雍、河北廉毅敏、江蘇張義珍、河南孔昌生；後者如北京張延昆調升內蒙古，湖北李榮燦調升海南，湖南朱國賢調升吉林，貴州藍紹敏調升黑龍江，重慶吳存榮調升山西，甘肅孫偉調升湖北等。雖然政協主席職責相對閒散，但在近些年來，往往受命掛帥擔任中央巡視組、督察組、指導組組長，成為手持尚方寶劍的欽差大臣，其角色有所吃重。

以往省委副書記不乏以副部級退休者，如今只要沒有重大失誤，絕大部分都提前鎖定一個正部級席位。即便張延昆、孔昌生等人換屆時因超齡短暫轉崗人大，但不久仍升任政協主席。也正因此，這一「首副」職務的重用意義明顯，卡位作用強化，故而在人選上也更加慎重，精挑細選，寧缺毋濫。

目前內地31個省區市中，有多達15個暫缺副書記，佔比近半數。近期補缺的僅有兩人，即海南省委常委兼常務副省長沈丹陽、四川省委常委兼成都市委書記施小琳，補位本省的副書記。其中，四川副書記空缺已超過一年時間。沈、施能夠最終勝選，未來仕途看高一線。省委「首副」的調整，已成為觀察官場走向的重要風向標。