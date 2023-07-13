自成一家：美元霸權崩塌言之尚早

近來國際社會的焦點皆集中在俄烏戰事和中美高層互動，不是很多人留意到上周閉幕的上海合作組織峰會取得不少成果，除了批准伊朗加入上合組織，也支持成員國落實擴大本幣結算份額路線圖。這是上合組織再次釋出「去美元化」的一個重要信號。

一個國家的貨幣在國際貨幣體系中是否居於領導地位，可以從外匯儲備、國際支付和貿易結算三方面的數據來分析。簡單來說，某國貨幣在這三大領域所佔的比例愈高，反映它的國際認受性愈大。從上世紀70、80年代開始，雖然不時出現去美元化浪潮，但美元霸權至今依然屹立不搖，無論是在外匯儲備、支付清算還是在貿易融資的份額都遠超排名第二的歐元。

近年美國無限量寬鬆，加劇各國尋求規避美元風險的「B計劃」，轉向貨幣多元化，國際社會又湧現美元將失去主導地位的預言。2009年開啟國際化進程的人民幣，也被外界看好有望取代美元成為國際主要貨幣。事實上，愈來愈多國家繞開美元支付清算體系，與中國直接採用雙邊本幣支付方式，如俄羅斯和中國直接用本幣結算，巴西等國也加強本幣或人民幣結算。隨着人民幣在國際貿易中收付的佔比持續上升，人民幣國際化的前景應是樂觀的。但我們也應理性看到，包括人民幣在內的多國貨幣均有明顯缺點，而美國作為全球最大經濟體，美元在國際上的使用仍然非常廣泛。現在說美元霸權崩塌有點言之尚早。

北京改革國內制度以釋放人民幣走向海外時，也應進行貨幣外交，為人民幣崛起提供支持。在中日韓和東盟的「10+3」、金磚機制和上合組織等框架下推動與更多國家貨幣合作，是可行的辦法。