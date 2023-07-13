橫眉冷看：普京大帝寶刀未老

今年6月23日，俄羅斯爆發兵變，僱傭兵瓦格納集團在普里高津的帶領下，突然由南轉北，朝莫斯科進發，揚言要聲討政府軍的高層人員，掀起了一場俄式的「靖難之變」。尚幸整場兵變有驚無險，在36小時內已獲解決，俄羅斯總統普京的威信固然有損，但畢竟局勢仍然受控，旁人想挑戰他的權位，那是連門都沒有。

筆者一直強調，普京大帝寶刀未老，他對今次兵變反應奇速，當大量吃瓜群眾滿以為莫斯科大戰在即，這位克里姆林宮的主人卻已老神在在，明言不會讓內戰發生，俄國人絕不能打俄國人。他發表上述講話時，兵變只爆發了12小時，在外人看來，一切塵埃未定，莫斯科仍然危如累卵。若然稍一不慎，政府軍與瓦格納集團軍擦槍走火，衝突由小及大，引起血戰連場，普京的英名豈非一朝盡喪？他憑甚麼能自信滿滿，料定內戰不會發生？

美蘇冷戰時期，英國已故首相戴卓爾夫人曾形容蘇聯是鐵幕，意思是指該國重門深鎖，很難窺探箇中虛實。時至今日，蘇聯早已蛻變成俄羅斯，但看來鐵幕仍然低垂，外人依舊很難摸清莫斯科的水有多深。美西方不少評論者經常說，普京政權不穩、俄羅斯軍心動搖，看來那全是渾話。

近日更有消息傳出，在兵變發生後的第5天，普京已經穩坐在克里姆林宮內，接見了30多位參與叛變的將領，其中還包括普里高津本人。一眾人等都向普京保證，堅決效忠於俄羅斯，願意繼續為國家而戰。

以此觀之，普京依舊大權在握，在國內仍然威望甚隆，烏克蘭以至美西方期望兵變後俄軍會實力大挫，甚至會使俄國出現政權更迭，那恐怕都是幻想而已。