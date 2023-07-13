筆下風雲：限制鎵鍺 翹起美國

中國宣布下月1日起管制鎵、鍺兩大晶片關鍵原料的出口，美國急得跺腳，拜登隨即提出，中國企業要使用亞馬遜、微軟等雲端服務必須申請，雙方鬥爭愈演愈烈。而隨着中國的限制令出台，鎵、鍺的價格一周內暴升三成。美國揚言要減少對中國的依賴，但單是製造戰艦戰機，美國便需要大量鎵和鍺，一時三刻不可能缺了中國供應。

目前中國是鎵、鍺兩種金屬的最大來源國，鎵供應佔全球94%、鍺供應佔83%。美國的稀土含量雖然也很豐富，但開採稀土是重污染工業，美國早就不幹，長期倚賴入口，現在若要急起直追，礙於缺乏人力物力和技術，沒有十年八載亦無法成事。實際上，2010年中國亦曾用同類手段制裁日本，報復日本與中國釣魚島主權糾紛。當時日本進口的中國稀土佔總進口量九成，被制裁後同樣加速擺脫對中國的依賴，但直到今時今日，中國稀土仍佔日本進口總量的一半。日本花十多年時間仍無法甩開中國供應，美國對稀土的需求比日本更大，「脫鈎斷鏈」談何容易？

過去數十年，全球一體化，中美經貿關係密切，中國亦成為全球有數的製造業大國。這種分工本來對各國經貿發展都有利，偏偏美國無法接受中國崛起，大搞單邊孤立主義，勢要圍堵打壓中國。然而，壓力愈大，反彈亦愈大，中國人不吃這一套，美國招數再多亦無法阻止中國更上層樓，反而中國反制只是開始，管制鎵和鍺出口只是警號，更厲害的殺着還未使出。

美國財長耶倫完成訪華，中美關係或稍稍緩和，但最重要還是看美國將會怎麼做。美國若連徵收中國關稅也不肯放鬆，連雲端服務也成為壓制手段，兩國關係難見彩虹。