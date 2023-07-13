強詞有理：北約黑手

北約是冷戰時期的產物，曾與蘇聯主導的華沙條約組織長期對峙，隨着蘇聯解體冷戰結束，華約早已煙消雲散，北約本來也應走入歷史。但事實恰恰相反，時至今天北約不但沒有消失，反而不斷擴張，搞亂了歐洲猶嫌不足，還把黑手伸到亞太地區，司馬昭之心路人皆知。這次在立陶宛舉行的峰會，除了針對俄羅斯，也再次邀請日本、南韓、澳洲和新西蘭參加，目的不言而喻，當然就是衝着中國而來。

去年的北約峰會通過一份所謂的《戰略概念文件》，首次將中國視為「系統性挑戰」，北約將努力共同應對云云。這分明是胡說八道，中國和北約風馬牛不相及，從來沒有任何轇轕，系統性挑戰從何說起？真實情形是，並非中國挑戰北約，而是北約威脅中國安全。中方斥責北約充斥冷戰思維和意識形態偏見，肆意攻擊抹黑中國，這已經說輕了，北約不僅抹黑中國，而且企圖困死中國。

早在多年前，美國操控下的北約就計劃在日本設立辦事處，企圖把禍水引向亞洲。幸好北約並非鐵板一塊，不願充當美國附庸的法國率先表示反對，總統馬克龍認為北約不應將其勢力範圍擴大到北大西洋以外，否則將犯下一個巨大錯誤。這不是無的放矢，北約在歐洲東擴引發俄烏戰爭，如果將同樣的套路複製到亞太，勢必導致天下大亂，對任何國家都沒有好處。日本引狼入室，到頭來只能自食其果。

有人說，北約走到哪裏，哪裏就有可能發生戰爭。其實更確切地說，應是美國走到哪裏，哪裏就有可能發生戰爭，因為北約已淪為美國維護霸權、操控歐洲的工具。馬克龍曾形容北約瀕臨「腦死亡」，俄烏戰爭又使其「清醒」過來。說到底一切都是美國在搞鬼，北約腦死亡也好，清醒也罷，背後都是美國在操控，其他成員國身不由己，只能聽令而行。有人甚至認為，北約秘書長斯托爾滕貝格更像是美國的「特工」，而不是歐洲安全的領導者和發言人。

其實美國從來都是欺善怕惡，雖然策動俄烏戰爭，利用烏克蘭消耗俄羅斯，但對烏克蘭加入北約一事始終不肯鬆口。按照拜登的說法，如果現在接納烏克蘭，意味着就要和俄羅斯開戰，也意味着玉石俱焚，老美才不會那麼傻。烏克蘭戲子總統澤連斯基批評北約「懦弱」，倒是沒有說錯，美國的本質就是紙老虎。