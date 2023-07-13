龍吟虎嘯：美無誠意壓艙石無用

美國媒體近日報道，總統拜登視中美高層對話如「壓艙石」。甚麼是壓艙石？就是夠分量壓得住航船在風浪中不發生大顛簸、被傾覆的東西，保障航船平穩前進的東西。

從某種意義上說，拜登這樣認為沒有錯。然而，需要補充的是，高層對話本身並不是壓艙石；要成為壓艙石，最根本的能量是誠意，是對解決雙方關切問題的真意和誠意，而不是把「對話」當成手段，忽悠對方、糊弄對方、欺詐對方、威脅對方、出爾反爾、反覆無常，一邊搞「對話」、一邊捅刀子。這樣對待「高層對話」，就不是甚麼中美壓艙石，而是雙方關係的破壞力。然而，這些年美國正是這樣做的。

只是，這種做法已經不靈了。中方對美方這種心懷叵測、虛情假意、玩弄手段的「高層對話」已經看透、不感興趣了。美方開始焦慮，因為國內外的形勢對美國很不利，它打壓中國的目標不可能實現，而且自招嚴重傷害和損失；它比以往任何時候都需要了解它看不透、摸不清的中國，和中國恢復「高層對話」、「穩定關係」。於是，我們看到拜登政府這兩個月來端正姿態、說些軟話，差遣美國中情局局長伯恩斯、國務卿布林肯、財政部長耶倫、氣候特使兼前國務卿克里跑來中國「高層對話」，充當壓艙石。

要讓中方接納他們的「高層對話」，美國還搬出了一個最佳藉口——消除誤會。耶倫說，她希望美中兩國有更多不同層級對話，避免誤解；伯恩斯說，我們尋求暗地裏強化與中國的情報渠道，這些不引起注意的渠道，是應對不必要誤解及無意衝突的重要預防措施，同時補充及支持決策渠道。

其實，美國發起的中美貿易戰、科技戰、企業戰、軍事威脅戰，無一是因為有甚麼「誤解」，而是美方處心積慮、周密策劃打壓中國的結果。美國的居心，中國門兒清！美國一個勁兒要恢復「高層對話」的處境，中國也門兒清！