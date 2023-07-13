坦言集：中國的王道

不少人稱中國的外交戰略為王道，因為中國不稱霸，追求人類命運共同體的大同世界。一帶一路倡議，全球和平倡議，全球發展倡議，以全球各國為念，與西方帝國主義、殖民主義的霸權掠奪大不相同。

中國現時的王道是從歷史承繼下來，歷史因素決定王道的出現。在東亞一隅，中國城邦（方國）崛起之後，幾千年到秦始皇時統一中國的天下，比起夏商周的共主，真正地體制文化唯一。自此以後，即有中原以外的游牧民族進侵，不管是同化抑或是被排斥，中國的天下可以有朝代更替，總還是中國的王朝。

中國可以用藩國作為對外的緩衝區，王朝的政令一直還是局限於東亞一隅。漢唐僅有邊關以外的都護府，清朝即使改土歸流，建立新疆，朝廷的中心還在中原之內。開啟新疆是為了杜絕外患，並沒有改都護府一類藩國體系為郡縣制，納入朝廷的直接統治。中國的天下是偏安，是用藩屬、羈縻府州、朝貢關係等建立國家的周邊防衞網。即使明朝七下西洋，也沒有如歐美建立殖民地。為甚麼？是因為中國傳統王道思想，但王道的淵源和條件在何？

這應該是在東亞一隅，統一了的中國歷經幾千年均是經濟、政治、文化的最強國，罕受挑戰，即使外族入侵，也歸化為中國的朝廷。中原是王朝的根本，財富所在，權力所依，向外隔了漠北、天山、崑崙山、青藏高原與西南的深山大林、東邊的大海，在此以外經濟發展乏善可陳，中國也不依賴域外的物產資源。

中國天下的大同，共同發展便是最理想社會。即使沒有唐軍在怛羅斯敗於阿拉伯，中國亦不會冒險西征，徒耗財富資源。蒙古帝國橫跨歐亞，忽必烈還是捨大草原而安居漢地，同化於中國。中國的王道建立在經濟、社會、文化的優勢，不因利益驅使而去稱霸海外。

20世紀以來，中國復興，重建歷史上的中國富強，也由此而從閉關自守而向外參與全球發展，提出王道的外交戰略。不足一個世紀，單只立足中國土地，借助全球化的經貿，中國成全球最大經濟體，不用採帝國主義、殖民主義之路才國富民強。中國成功的復興發展之路，便成王道外交的基礎和依恃，並向外說服外國參加，把中國的大同由近而遠擴及全球。中國的天下大同是維護中國大同，不是以中國的天下侵食世界，來達成中國的優先。