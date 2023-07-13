政情：議員北上考察之旅 唔再係大灣區

下星期二，包括葛珮帆在內嘅5位議員，將趁住立法會休會期，連同政府及業界代表共31人，組團前往內地考察創科企業、會見當地領導，以及與企業家座談。議員尚海龍形容此行係具科技背景嘅立法會議員，首次到大灣區以外嘅內地城市進行「科技外交」，期望能夠了解內地城市嘅科技發展路徑，與香港珠聯璧合。

訪安徽山東考察科企 考察團第一站係安徽合肥。議員吳傑莊話屆時將考察3間企業，包括人工智能公司科大訊飛、電子公司及生物科技公司，又會到中國科技大學進行交流。第二站就係山東青島，議員黃錦輝話會到訪中港聯合實驗室、5G生態園、生態科技園及海洋工程等。佢話香港科技發展受制於應用場景，希望能拓寬科學家視野。科技創新界議員邱根達就指內地好多城市嘅科技發展已經成熟，今次訪問不單止考察，仲會同當地官員討論具體嘅合作事宜。

議員葛珮帆指今次考察由本月18日開始，23日結束，行程結束後會向政府提出建議。被問及私隱條例落後時，葛指條例推出之初喺國際上屬領先，但需要與時俱進，又透露政府有意修訂私隱條例。另外，佢期待進一步落實與內地數據互通，可以更便利市民生活，以及數據經濟。