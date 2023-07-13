政情：更新人才清單一味快 行事粗疏唔理業界

1.7萬人獲批 議員嫌欠深思熟慮 為填補流失嘅勞動人口，港府積極「搶人才」。尋日立法會討論港府嘅人才清單，有議員指本屆政府「做嘢好快」，但行事粗疏，形容來港人才可以唔睇年齡、學歷、職業，質疑部分獲批來港人士能否幫到香港，要求當局收集有關數據；亦有議員抱怨話，制訂清單之前並未做好業界諮詢，而當局就回應話，高才通雖冇工種限定，但續期時一定要證明在港工作，或是有經濟貢獻。

就港府喺今年5月公布更新嘅人才清單，議員謝偉俊指港府搶人才，今年頭4個月就已經有1萬7千人獲批，數字上無疑係好成功，不過就嫌欠缺深思熟慮。佢舉例今年年初，曾涉編輯嬰兒基因而入獄嘅內地學者賀建奎，竟可透過高才通計劃來港，當局審批嘅時候明顯無理會對方嘅刑事紀錄。謝偉俊又指有關計劃推行過急，似係迎合內地時下嘅「潤學」，即係走得快好世界，恐怕未必真係可以幫香港填補人才。佢要求當局盡快收集數據，知道批咗啲乜嘢人嚟香港，同埋佢哋獲批之後會點樣做。

早前削中醫學生資助 斥做法矛盾 當局回應話一般人才政策、以及內地專才計劃係針對行業需要但市場無法提供，先至啟動計劃，高才通雖無工種限定，但續期時一定要證明在港工作，或者有經濟貢獻。

本身係中醫嘅議員陳永光，指當局未做好業界諮詢就將中醫納入更新人才清單而表示失望。佢批評政府先前大幅縮減中醫入學學生資助，後來又將中醫納入清單，做法矛盾。當局解釋上次做估算，認為中醫師並無嚴重短缺，但未有計算將要發展嘅服務，包括2025年開院嘅中醫醫院、擴大中醫基層服務，因此未來需要足夠嘅高階、具經驗嘅中醫師。畢竟推展人才培訓，尤其是註冊後嘅持續服務、住院病人服務，都需要高階中醫臨床人士。

會計界議員黃俊碩形容業界水深火熱，幾乎係「有呼吸就請」，質問當局是否要等到整個香港「無晒人運作唔到先至做嘢」。當局表示雖然會計師人數按年上升，但部分人士取得專業資格後從事其他非審計工作，導致初級審計人員不足，而輸入人才一般係具備相當經驗嘅中高層人才。但承諾將來會繼續與業界保持緊密溝通，檢視最新人力需求情況，不時更新清單。

當局話會不時修訂 回應社會訴求 議員陳克勤稱人才清單，同業界實際情況有落差，當局解釋話更新清單所採取嘅程式同過往相似，況且已向各大商會發信及諮詢人力資源規劃委員會，強調清單並非一成不變，會不時修訂以回應社會訴求。