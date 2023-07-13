的士撞飛中年漢 玻璃夾金髮

【本報訊】昨日凌晨3時許，一輛載客的士沿馬鞍山西沙路往西貢市中心方向行駛，當駛至近欣安邨對開，一名染金髮男子突然橫過馬路，姓黃（68歲）的哥懷疑收掣不及，金毛男被的士撞倒彈上「大銀幕」後，再拋飛13米墮地昏迷，的哥見狀慌忙停車並報案求助。

救護員接報趕至，發現姓周（52歲）男傷者頭及肩部受傷，即場替其急救後，再由救護車急送沙田威爾斯親王醫院搶救。的哥及車上女乘客沒有受傷，在場協助執法人員調查。人員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」，拘捕姓黃的士司機，他隨即被帶走扣留調查。意外中，的士車頭撞毀，車頭蓋凹陷，擋風玻璃夾着事主一撮金髮，現場地上遺下一攤血漬及一副眼鏡。

新蒲崗七旬的哥撞欄昏迷 另外，昨日凌晨1時許，一輛載客的士沿新蒲崗太子道東往觀塘方向行駛，當駛至近景泰街交界時懷疑失控，的士撞毀路中約1.5米長鐵欄後，再猛撼一支燈柱。由於撞擊力猛烈，的士車頭嚴重毀爛，車廂安全氣袋彈出，車頭擱於石壆，姓謝（73歲）的哥昏迷倒臥車內。

消防接報趕至，隨即救出的哥，他與手指受傷的姓梁（58歲）女乘客，一併由救護車送院救治。執法人員封鎖現場，以便調查意外經過及原因。受事故影響，太子道東往觀塘方向交通一度受阻。

據了解，涉事的士前排位置遺下兩盒食物，其中一盒粉麵剩下大半，懷疑曾經食用，但另一盒餸菜則未開蓋。受傷女乘客由深水埗登車前往九龍灣彩福邨，行車期間懷疑的哥病發暈倒，的士在無人駕駛下失控，惟女乘客報稱當時在車上睡覺，未有目睹意外經過。