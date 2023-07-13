水路走私活龜河馬牙 3煞斷正檢貨值200萬

海關早前根據情報，察覺本港南面水域近日有走私活動，至昨日凌晨在鴨脷洲一帶埋伏監視，待有可疑貨車及快艇於鴨脷洲近岸現蹤後，當場拘捕3名處理貨物的男子，檢獲總值約200萬元、包括3,000多隻活龜、受管制的河馬牙及狗隻止痛藥的懷疑走私貨。據悉，該批龜隻的運送環境擠迫狹窄，甚至有40隻龜僅靠一個網袋容身，而私梟搬運期間粗暴拋扔，或危及牠們健康，事後需交由漁護署檢查及照料。

部分人跳艇逃遁 海關根據情報，懷疑近日有不法之徒於南區進行快艇走私，至昨日凌晨派員在鴨脷洲附近埋伏。至凌晨約3時，關員目睹一輛載乘4名男子的輕型貨車，駛至近風之塔公園的街道，眾人落車把貨物搬往岸邊，未幾一艘快艇駛靠接應，艇上兩名男子配合岸上4人，合力把疑似走私貨物拋落快艇。關員見時機成熟，一擁而上截獲其中3男（33至44歲），惟其餘人士趁機跳上快艇逃去。

40龜慘困1網袋 海關港口及海域科高級督察梁銘恩表示，該科人員預先在周邊部署高速截擊艇，收到消息後駛往香港仔避風塘一帶進行追截，期間離遠目睹該快艇由避風塘西面出入口，高速馳至鹿洲一帶，繼而失去蹤影，儘管截擊艇尾隨搜查掃蕩，惜並無發現，估計快艇有機會越過南面水界逃離本港水域。梁譴責涉事快艇全程沒有亮起航行燈，於本港其中一條主要航道高速行駛，嚴重影響海上航行安全。

海關有組織罪案調查科調查主任康恩指出，行動中檢獲3,300隻活龜、60支屬於《保護瀕危動植物物種條例》所規管的河馬牙，以及500盒狗隻用的止痛藥，估計市值約200萬元。該批活龜被存放於透明膠袋、網袋及層架內，其中一個網袋的面積僅50乘40乘10厘米，卻擠放了40隻龜，致使龜隻的活動空間近乎零；另外，走私分子處理貨物只求快捷，以組成人鏈的方式粗暴地把貨物凌空拋上快艇，導致龜隻承受一定程度傷害。關員扣查該批活龜後，已即時替龜隻安排較舒適的環境，稍後將交由漁護署照顧。由於龜隻數量龐大，品種有待鑑定，暫時難以判斷是否涉及藥用。

被捕人士包括輕貨司機及兩名負責搬運的工人，他們分別報稱司機、手機維修員及無業，涉嫌違反《進出口條例》和《保護瀕危動植物物種條例》，已被扣留調查。海關會繼續就本案作出全方位調查，包括跟進走私貨物來源、在逃人士身份、案件是否涉及殘酷對待動物等，不排除有更多人被捕。