姊妹誤食大麻糖 販毒集團落網

【本報訊】執法部門於六月下旬接報，指一對分別2歲及4歲小姊妹進食大麻糖後，口吐白沫昏迷，其後以涉嫌虐兒及藏毒，起訴小姊妹的父親。人員經進一步追查後，發現涉案的大麻糖透過網上社交平台購買，遂於6月27日至本周二採取打擊販賣危險藥物行動，鎖定一個利用社交平台販賣大麻類毒品的集團、以及一個位於新蒲崗的工廈毒品倉庫。

起大麻花毒郵票等 拉兩男 本周二傍晚約6時，人員突擊搜查該個新蒲崗的工廈毒品倉庫，檢獲6包懷疑大麻糖、100克懷疑大麻花、116支懷疑大麻煙油、以及4張俗稱「毒郵票」的懷疑LSD興奮劑紙，同時以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕單位內一名姓陳（27歲）本地男子。其後，人員再於疑犯的私家車內，起出12包懷疑大麻糖、66支懷疑大麻煙油、206克懷疑大麻花，同時在南丫島以涉嫌「串謀販毒」，拘捕疑為集團主腦的姓吳（36歲）本地男子。行動中檢獲的毒品總市值約10萬。

據悉，被捕兩名疑犯中，其中一人負責在網上社交平台接單及宣傳，另一人則負責派送毒品。姓陳疑犯報稱運輸工人，姓吳疑犯從事工程工作，人員暫未發現他們有黑社會背景。涉案毒品倉庫約100呎，運作約一個月，毒品售價由200至1,000元。被起訴的小姊妹父親，涉嫌向該集團購買大麻糖。